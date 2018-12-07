Раньєрі розповів, хто з наставників першим привітав його з поверненням в АПЛ – несподіване зізнання

Новоспечений тренер Фулхема Клаудіо Раньєрі розповів цікаві деталі про повернення до роботи на Туманному Альбіоні.

"Моурінью був першим, хто надіслав мені повідомлення, щоб повідомити, що радий знову бачити мене в АПЛ. Він дуже доброзичливий.

Моурінью хоче повернутись у Реал

Він мені написав: "Ласкаво просимо назад, всього найкращого!" Іноді ми спілкуємося. Це фантастична людина", – цитує Раньєрі The Sun.

Варто відзначити, що у 2004 році саме Моурінью змінив Раньєрі на посаді головного тренера Челсі.

В поточному сезоні АПЛ Фулхем Раньєрі знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці. Клаудіо провів біля керма команди лише три матчі в чемпіонаті Англії, та встиг здобути 4 очки.

Раньєрі продовжує дивувати способом мотивації – футболісти Фулхема отримуватимуть по великому бургеру за перемогу