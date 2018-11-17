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Раньєрі продовжує дивувати способом мотивації – футболісти Фулхема отримуватимуть по великому бургеру за перемогу

17:29 214 Читать на русском
Раньєрі продовжує дивувати способом мотивації – футболісти Фулхема отримуватимуть по великому бургеру за перемогу
Клаудіо Раньєрі / Фото: Football Italia

Новий наставник Фулхема Клаудіо Раньєрі розповів, як мотивуватиме своїх гравців.

"Я повинен пообіцяти щось більше. Піци тепер буде не достатньо. Краще зводжу всіх в МакДональдс! Готовий заплатити за кожен великий бургер у разі перемоги команди", – цитує Клаудіо Раньєрі The Guardian.

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Нагадаємо, італієць вже використовував подібний спосіб мотивації. Раніше, коли Раньєрі був на посаді головного тренера Лестера, він обіцяв купувати піцу гравцям кожен раз, коли команда не пропускатиме.

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Зауважимо, що після 12 турів чемпіонату Англії Фулхем посідає останнє місце, маючи у своєму активі 5 очок.

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Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі Фулхем Фулхем Англія
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