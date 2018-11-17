Раньєрі продовжує дивувати способом мотивації – футболісти Фулхема отримуватимуть по великому бургеру за перемогу

Україна — 19:48 23
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"Дякую за те, що нас перевіряють", – Павелко прокоментував відкриття проти нього кримінальних проваджень
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Ліга націй: Сербія обіграла Чорногорію та закріпилась на першому місці у групіЛіга націй — 17:55 270
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Нідерланди – найцікавіша збірна планети: вони мають послідовника Хаві та ще 3 секрети успіхуЛіга націй — 17:38 1640
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Україна зазнала найбільшого фіаско у своїй історії – які висновки і зміни у складі мав би зробити ШевченкоЗбірна України — 16:35 3456
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Фалькао запропонував себе Реалу, – MarcaІспанія — 12:50 872
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