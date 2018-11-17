Раньєрі продовжує дивувати способом мотивації – футболісти Фулхема отримуватимуть по великому бургеру за перемогу

Новий наставник Фулхема Клаудіо Раньєрі розповів, як мотивуватиме своїх гравців.

"Я повинен пообіцяти щось більше. Піци тепер буде не достатньо. Краще зводжу всіх в МакДональдс! Готовий заплатити за кожен великий бургер у разі перемоги команди", – цитує Клаудіо Раньєрі The Guardian.

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Нагадаємо, італієць вже використовував подібний спосіб мотивації. Раніше, коли Раньєрі був на посаді головного тренера Лестера, він обіцяв купувати піцу гравцям кожен раз, коли команда не пропускатиме.

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Зауважимо, що після 12 турів чемпіонату Англії Фулхем посідає останнє місце, маючи у своєму активі 5 очок.