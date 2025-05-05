Вважалося, що Паредес перестав грати в основі Роми після дербі з Лаціо, в якому на рівному місці отримав попередження в першому таймі, а також за свої слова про те, що "зробив усе можливе, щоб перейти взимку в Боку Хуніорс". Однак у цій ситуації не все так просто, як здається на перший погляд.

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Як зазначає портал Calciomercato.it, у контракті Паредеса є пункт, згідно з яким Рома зобов'язується виплатити ПСЖ бонусні 2 млн євро, якщо аргентинець зіграє за римську команду 80 матчів. Відтоді, як Паредес повернувся до столиці Італії, він провів за Рому 79 ігор.

Рома придбала Паредеса у ПСЖ влітку 2023 року за 2,5 млн євро. Ще 2 млн євро парижани можуть отримати у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що Паредес був одним із найкращих гравців Роми в цьому сезоні – разом зі Свіларом, Коне і Дибалою.

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