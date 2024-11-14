Минулого сезону Суле у складі Фрозіноне тричі засмутив Кальярі, який тренував Клаудіо Раньєрі. Після матчу в другому колі чемпіонату 73-річний фахівець зазначив: "Коли ви маєте таких чемпіонів, як Суле, які завдають ударів у стилі Марадони та Зіко, вам слід просто встати й аплодувати. Це – краса для тих, хто платить за квиток і приходить на стадіон. Потрібно привітати суперника, у складі якого є такі чемпіони. Ми повинні шукати таких самих".

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Влітку Рома придбала Суле у Ювентуса за 30 млн євро і вболівальники, хоч і задоволені цією покупкою, але обурюються щодо ціни. У Римі вважають, що клуб переплатив за аргентинця, який провів у Серії А лише один хороший сезон – в оренді у складі Фрозіноне. У столиці Італії справи в аргентинця йдуть не найкращим чином: Іван Юріч не бачив у ньому гравця стартового складу.

Не виключено, що з приходом Клаудіо Раньєрі на пост головного тренера Роми ситуація для Суле зміниться. До слова, Gazzetta dello Sport зазначає, що новий наставник римлян вибив собі зарплату в розмірі 1,5 млн євро + бонуси. Після закінчення цього сезону Раньєрі матиме можливість залишитися на своїй посаді або ж підібрати для Роми нового тренера.

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