Раньєрі попросив Фулхем придбати Віду

Головний тренер Фулхема Клаудіо Раньєрі хоче особисто бачити в своєму складі захисника Бешикташа Домагоя Віду.

Фулхем взимку може підписати екс-захисника Динамо Домагоя Віду. За інформацією futbolarena.com, про це попросив особисто головний тренер "коттеджерів" Клаудіо Раньєрі.

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Хорватського захисника також пов'язували з переходом у Монако, але аутсайдер Ліги 1 підсилився досвідченим центрбеком Шальке Налдо.

Віда перебрався в Бешикташ минулої зими, але поки не здобув з "орлами" жодного трофею, а сама команда наразі перебуває на 7 позиції в турецькій Суперлізі.

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