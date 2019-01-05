toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Раньєрі попросив Фулхем придбати Віду

13:24 0 Читать на русском
Раньєрі попросив Фулхем придбати Віду
Домагой Віда / соцмережі

Головний тренер Фулхема Клаудіо Раньєрі хоче особисто бачити в своєму складі захисника Бешикташа Домагоя Віду.

Фулхем взимку може підписати екс-захисника Динамо Домагоя Віду. За інформацією futbolarena.com, про це попросив особисто головний тренер "коттеджерів" Клаудіо Раньєрі.

Віда може приєднатися до Ярмоленка у Вест Хемі вже у січні

Хорватського захисника також пов'язували з переходом у Монако, але аутсайдер Ліги 1 підсилився досвідченим центрбеком Шальке Налдо.

Віда перебрався в Бешикташ минулої зими, але поки не здобув з "орлами" жодного трофею, а сама команда наразі перебуває на 7 позиції в турецькій Суперлізі.

Зінченко чекає шансу від Гвардіоли в Кубку Англії, супердуель переслідувачів Барселони: топ-5 матчів євровікенду

Теги
Трансфери Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі Трансфери Чемпіонату Англії Домагой Віда Домагой Віда Фулхем Фулхем Бешикташ Бешикташ Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Вальядолід
14:00
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук