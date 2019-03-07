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Раньєрі, Пануччі та ще 2 тренери можуть очолити Рому, – Ді Марціо

10:26 134 Читать на русском
Раньєрі, Пануччі та ще 2 тренери можуть очолити Рому, – Ді Марціо
Клаудіо Раньєрі / Reuters

Керівництво італійської Роми вже цього тижня може попрощатися з головним тренером команди Еусебіо Ді Франческо. Серед потенційних замін – 4 претенденти.

Римляни розглядають 4 кандидатури на посаду головного тренера. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Замінити Ді Франческо на посаді тренера Роми можуть Клаудіо Раньєрі, Роберто Донадоні (обоє – безробітні), Крістіан Пануччі (збірна Албанії) або Паулу Соуза, який має домовленість про прихід до французького Бордо.

Нагадаємо, що Еусебіо Ді Франческо не з'явився на післяматчевій прес-конференції після поразки від Порту (1:3) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Раніше були чутки, що фахівця звільнять, якщо "вовки" не пройдуть "драконів".

Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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