Раньєрі може очолити збірну Гвінеї

Досвідчений тренер може відновити кар'єру на міжнародному рівні.

Після відходу з Роми в кінці минулого сезону 67-річний Клаудіо Раньєрі залишається наразі без роботи. Нагадаємо, що італієць провів на посту тренера римської команди 12 поєдинків, в яких святкував 6 перемог.

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Як повідомляє FootballItalia, Клаудіо Раньєрі включений в шорт-лист гвінейською футбольною асоціацією.

Італійський фахівець може змінити на посту головного тренера збірної Гвінеї Поля Пута.

Нагадаємо, востаннє Раньєрі на міжнародному рівні очолював збірну Греції, звідки був звільнений через чотири матчі.

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