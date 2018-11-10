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Раньєрі може очолити Дженоа

11:45 56 Читать на русском
Раньєрі може очолити Дженоа
Клаудіо Раньєрі віддав данину шани загиблому власнику Лестера / соцмережі

Екс-наставник Лестера Клаудіо Раньєрі може стати головним тренером Дженоа.

Клаудіо Раньєрі може повернутись у Серію А, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Екс-наставник Лестера є кандидатом на посаду головного тренера Дженоа.

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Фанати "грифонів" будуть протестувати через звільнення Давіде Баллардіні та призначення Івана Юріча, з яким результати команди погіршились (в одному з матчів Дженоа поступився Інтеру з рахунком 5:0).

Окрім Раньєрі на посаду претендують Чезаре Пранделлі та Давіде Нікола.

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Теги
Дженоа Дженоа Італія Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі Іван Юріч Іван Юріч
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