Раньєрі може очолити Дженоа

Екс-наставник Лестера Клаудіо Раньєрі може стати головним тренером Дженоа.

Клаудіо Раньєрі може повернутись у Серію А, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Екс-наставник Лестера є кандидатом на посаду головного тренера Дженоа.

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Фанати "грифонів" будуть протестувати через звільнення Давіде Баллардіні та призначення Івана Юріча, з яким результати команди погіршились (в одному з матчів Дженоа поступився Інтеру з рахунком 5:0).

Окрім Раньєрі на посаду претендують Чезаре Пранделлі та Давіде Нікола.

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