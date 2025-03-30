Добвик отримав найвищу оцінку серед усіх гравців Роми – "сімку". "Почав досить добре, але з часом пішов у тінь, почав втрачати занадто багато м'ячів і згасати. Але Раньєрі має особливу властивість продовжувати вірити в українця навіть тоді, коли той грає не найкращим чином. І Артем, як не дивно, все ж таки приніс перемогу за допомогою фінта, контрфінта і "силового" прийому. Його крик рознісся від Апулії до самої столиці".

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Також "сімку" отримав головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі. "Він добре підготував матч, але, що найголовніше, він ще краще прочитав його. Він не піддається спокусі прибрати Довбика з поля в найбільш невідповідний момент. Залишивши українця на полі, тренер отримав свою нагороду", – зазначив Кардуччі.

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