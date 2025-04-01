Артем Довбик і Елдор Шомуродов можуть одночасно опинитися в стартовому складі у зв'язці на матч із Ювентусом. Як інформує Voce Giallorossa, це пов'язано з тим, що українець часто страждав один в атаці, не маючи змоги обігруватися зі своїми партнерами через щільну опіку. З підключеннями Шомуродова Довбик почувається більш вільним у русі.

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У матчі проти Ювентуса нова тактика може виявитися корисною: один із двох нападників працюватиме розпасовщиком, а інший виходитиме на вільний простір. Особливо це рішення могло б стати у пригоді в фазі пресингу і змусити гравців Ювентуса відмовитися від розіграшу м'яча від воріт.

Наразі пара Довбик-Шомуродов забила загалом 21 гол і віддала 7 результативних передач: 16 голів і 4 асисти на рахунку Довбика, 5 голів і 3 результативні передачі в активі Шомуродова.

Матч Рома – Ювентус відбудеться 6 квітня. За його підсумками римляни можуть обігнати "Стару синьйору" в турнірній таблиці Серії А.

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