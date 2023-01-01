Щоправда, йдеться не про елітний дивізіон, а про Серію В. Кальярі розглядає можливість втретє запросити до своїх лав Наінгголана. На думку керівництва, це повинно допомогти команді в боротьбі за путівку до Серії А, повідомляє Goal.

Раньєрі очолив середняка Серії B

Нещодавно сардинців очолив досвідчений Клаудіо Раньєрі. Фахівець вірить, що 34-річний бельгієць не сказав останнього слова у футболі, попри всі свої проблеми. Нагадаємо, у листопаді Наінгголана вигнали із Антверпена. Раджу покарали за проблеми з поліцією та куріння під час матчу команди (хавбек перебував на лаві для запасних).

До слова, Наінгголан уже двічі грав за Кальярі (сумарно провів 188 матчів). Окрім того, у Раджі особливий зв'язок з цим містом, що може лише посприяти черговому возз'єднанню.

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