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Рано чи пізно треба повертати борги, – Кобін розповів, чому перейшов у Минай

06:00 2 Читать на русском
Рано чи пізно треба повертати борги, – Кобін розповів, чому перейшов у Минай
Василь Кобін / фото: ФК Минай

Півзахисник ФК Минай Василь Кобін поділився враженнями після перемоги своєї команди в матчі другого попереднього раунду Кубка України проти Прикарпаття.

"У кубкових баталіях своя особлива аура. Тут на перший план виходить максимальна концентрація, взаємовиручка, бо одна помилка може перекреслити всі плани.

Добре, що, незважаючи на статус дебютанта другої ліги, Минай впевнено йде по кубковій дистанції. Вважаю, що ми заслужено перемогли Прикарпаття, причому не тільки завдяки рідним стінам.

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Ми перевершували суперника в тактичній гнучкості і головне, як кажуть, більше хотіли перемогти. Тепер буде шанс в наступному раунді з'ясувати, чого ми варті вже в протистоянні з елітними командами.

Чому перейшов в Минай? Знаєте, рано чи пізно треба повертати борги. Я ніколи не забував, що є вихованцем закарпатського футболу. Коли зустрівся з керівництвом, дізнався про амбітні завдання, які поставлені перед командою.

Поки ми виступаємо в Другій лізі, але я отримую задоволення від гри. Минай намагається демонструвати видовищний, комбінаційний футбол", – сказав Кобін в інтерв'ю офіційному сайту ФФУ.

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Василь Кобін Василь Кобін Друга ліга Минай Минай
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