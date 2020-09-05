"Не знаю, чи слід мені говорити про Мессі... але я збираюся це зробити. Я думаю, що клуб – це перш за все люди, гравці і президенти. Барселона, заснована в 1899 році, є однією з найкращих команд у світі, яка завжди вигравала титули.

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Очевидно, що у нас були чудові стосунки. Лео змусив Барсу рости великими кроками, але мені б хотілося набагато більшого, якби вони все ж досягли компромісу. Рано чи пізно Мессі припинить грати за Барсу. Барселона продовжить вигравати титули без Мессі, а Мессі залишиться прекрасним футболістом", – наводить слова Енріке AS.

Нагадаємо, свого часу іспанський фахівець тренував Барселону, привівши Мессі і компанію до требла у сезоні 2014/15.

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