У п'ятницю, 7 червня, головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік визначився з остаточною заявкою команди на Євро-2024. Для цього йому слід було виключити з попередньої заявки трьох гравців. Ними стали правий захисник Штефан Лайнер (Борусія М), воротар Тобіас Лаваль (ЛАСК) і форвард Тьєрно Балло (Вольфсбергер). Особливо ця новина засмутила Лайнера, який протягом цього сезону успішно поборов рак лімфатичних вузлів і зміг повернутися навесні на поле.

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"Це рішення далося мені нелегко. Для мене було важливо пояснити причини свого рішення всім трьом гравцям у бесіді тет-а-тет. Я зробив це сьогодні після заключного тренування", – цитує Рангніка Kurier.

Віденський Рапід "делегував" на Євро-2024 до збірної Австрії найбільшу кількість гравців. Свій останній контрольний матч перед Євро-2024 Австрія проведе в суботу проти Швейцарії.

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