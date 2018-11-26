"Раніше я носив светр під сорочкою", – легенда Ювентуса Віаллі розповів про боротьбу з раком

Колишній нападник Челсі, Ювентуса і збірної Італії Джанлука Віаллі зізнався, що протягом кількох місяців боровся з раком.

"Тепер я в порядку, все дуже добре. Пройшов рік, і я в хорошій формі, хоча у мене досі немає повної впевненості в тому, як закінчиться цей матч.

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Раніше я носив светр під сорочкою, так що ніхто нічого не помітив. Я все ще був людиною, яку всі знали. Я сподіваюся, що моя історія може надихнути людей, які знаходяться на ключових етапах свого життя.

Головне не перемога, а думати, як переможець. Тільки 10% нашого життя складається з того, що з нами відбувається. Решта 90% – це те, як ми з цим боремося. Сподіваюся, моя історія допоможе людям правильно розібратися з тим, що з ними відбувається", – цитує Віаллі Corriere della Sera.

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