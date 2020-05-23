"Раніше він мені дуже подобався": Степаненко назвав найсильнішого українця, який ніколи не грав за Динамо і Шахтар

Півзахисник донецького клубу Тарас Степаненко поміркував щодо перспективної української молоді.

"Так одразу і не скажу – багато хлопців хороших. Я б когось із молодих назвав, напевно. Мені свого часу Мар'ян Швед дуже подобався – він зараз у Селтіку грає", – сказав Степаненко в інтерв'ю виданню Tribuna.

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Нагадаємо, 22-річний українець перебрався у шотландський клуб з Карпат у травні 2019-го за 2 млн євро. Контракт Шведа з Селтіком розрахований до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює Мар'яна в 1,2 млн євро.

До слова, українець не отримає "золота" шотландської першості – для цього слід зіграти хоча б 25% матчів, а наш легіонер вийшов на поле лише одного разу.

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