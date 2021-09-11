Український наставник тираспольської команди Юрій Вернидуб зізнався, що не хоче мати справу з тими, хто не підтримав його на початковому етапі у молдовському клубі.

"Президент клубу мені постійно говорить про українців. Були думки, кого я хотів взяти в Україні, але вони не захотіли сюди їхати.

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Вважають, що тут слабкий чемпіонат, хоча я говорив про те, щоб вони прийшли і допомогли саме у Лізі чемпіонів. Проте в українських футболістів були сумніви, що нам вдасться пробитись у єврокубки.

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Тепер вже пішло більше пропозицій, але я відмовляюся. Людина не захотіла приходити і взяти участь з самого початку, а я кажу: "Коли був стіл порожній – сюди нікого не заманити". А тепер мрія збулася, ми досягли цього, і є гравці з хороших чемпіонатів, які хотіли приїхати сюди і грати у Лізі чемпіонів", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб став першим тренером в історії, якому вдалось вивести молдовський клуб у груповий етап Ліги чемпіонів.

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