"В Челсі все було на базовому рівні. Думаю, тому що Грем Поттер не мав достатньо часу попрацювати з ними, розвинути їх. Йому потрібно трохи часу. Атака та півзахист повинні додати.

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Тож, навіть попри те, що вони витратили 600 мільйонів фунтів, я дивився на все і думав, що їм ще додавати й додавати. Я не був вражений. Гравцям потрібно ще чимало часу для того, щоб призвичаїтись.

Від грошей нікуди не дінешся, тим більше, що вони витратили просто шалені 600 мільйонів фунтів. Їм треба набратись терпіння, тому що раніше цього ніхто не робив", – написав Невілл у своїй колонці на SkySports.

Нагадаємо, Челсі після 22-х турів йде у турнірній таблиці АПЛ на 9-й сходинці, маючи у своєму активі 30 очок.

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