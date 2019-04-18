"Раніше голосував "по приколу", потім подорослішав", – Кучинський поділився очікуваннями від президентських виборів

Голкіпер Карпат Максим Кучинський поділився очікуваннями від другого туру президентських виборів в Україні та розповів про своє ставлення до процедури.

"Вибори – це вибори. Компетентні органи переносять наші поєдинки, значить так має бути. На нас це жодним чином не впливає. Справа трохи в іншому. Не сприймайте за "відмазку" – з Інгульцем та Десною ми грали о 14-й годині. Ми звикли грати у вечірній час, тому це було трохи незвично.

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Ділюся виключно своїми відчуттями. Просто радий, що наступні поєдинки будуть у звичний для нас час. Для організму спортсмена режим має велике значення. Сподіваюся, що це буде нам на руку.

Ні, я не змінював місця голосування, адже не знав про таку процедуру. Скажу відверто – за всі часи я тільки раз чи два ходив на виборчу дільницю. Та й то було необдумано якось, скоріше "по приколу". Зараз подорослішав, змінив свою позицію. Розумію, що треба було написати заяву і перереєструватися. Я б справді хотів проголосувати найближчої неділі", – цитує Кучинського офіційний сайт Карпат.

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