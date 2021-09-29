"Звичайно, у нас є головний тренер, у якого асистенти вбирають як в губку те, як потрібно тримати команду і налаштовувати. Це найголовніше. У футболі всі розбираються, але треба вміти тримати команду в тонусі.

Сидорчук і Пятов ледь не побилися під час матчу за Суперкубок – журналіст розповів про конфлікт гравців Динамо і Шахтаря

Перебудуватися від 0:3 з Шахтарем до прекрасної гри з заміною 7 гравців проти Руху. 2:0, у першому таймі було все вирішено. А раніше ми б плакали два тижні після такої гри. Збирали б, вибачте мене, шмарклі і нічого не досягли б.

Це досвід тренера – привести команду в психологічний стан. Це те, що дає команді Містер. Дай бог йому здоров'я. Кожен день кажу, що дай бог йому здоров'я", – зізнався Суркіс у коментарі Бомбардир.

Баварія – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів