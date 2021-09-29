"Раніше б два тижні шмарклі збирали": Суркіс – про налаштування Луческу після розгрому від Шахтаря
Президент Динамо Ігор Суркіс описав психологічні зміни команди на прикладі поразки від Шахтаря (0:3) в Суперкубку України.
"Звичайно, у нас є головний тренер, у якого асистенти вбирають як в губку те, як потрібно тримати команду і налаштовувати. Це найголовніше. У футболі всі розбираються, але треба вміти тримати команду в тонусі.
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Перебудуватися від 0:3 з Шахтарем до прекрасної гри з заміною 7 гравців проти Руху. 2:0, у першому таймі було все вирішено. А раніше ми б плакали два тижні після такої гри. Збирали б, вибачте мене, шмарклі і нічого не досягли б.
Це досвід тренера – привести команду в психологічний стан. Це те, що дає команді Містер. Дай бог йому здоров'я. Кожен день кажу, що дай бог йому здоров'я", – зізнався Суркіс у коментарі Бомбардир.