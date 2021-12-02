"Рангніку доведеться відсіяти кількох гравців", – Невілл вказав на цілі нового тренера Манчестер Юнайтед
Легенда МЮ Гаррі Невілл дав кілька порад новоспеченому наставнику манкуніанців Ральфу Рангніку.
"У команди вийшов жахливий старт сезону, головний тренер втратив роботу. Сезон для Ральфа Рангніка буде успішним, якщо команда фінішує у першій четвірці. Якщо йому вдасться виграти Кубок Англії, то це буде неймовірно.
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Йому потрібно відразу відсіяти тих гравців, які останні 2-3 місяці виглядали відстороненими. Вони втратили впевненість у собі, не вписуються в систему гри і не надто добре діяли в обороні. Рангніку доведеться провести велику роботу, але головною метою має бути потрапляння в топ-4", – цитує Невілла The Sun.
Після 13-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 10-й сходинці.
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