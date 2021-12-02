"У команди вийшов жахливий старт сезону, головний тренер втратив роботу. Сезон для Ральфа Рангніка буде успішним, якщо команда фінішує у першій четвірці. Якщо йому вдасться виграти Кубок Англії, то це буде неймовірно.

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Йому потрібно відразу відсіяти тих гравців, які останні 2-3 місяці виглядали відстороненими. Вони втратили впевненість у собі, не вписуються в систему гри і не надто добре діяли в обороні. Рангніку доведеться провести велику роботу, але головною метою має бути потрапляння в топ-4", – цитує Невілла The Sun.

Після 13-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 10-й сходинці.

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