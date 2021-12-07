"Для мене це логічно. Якщо існують спеціальні тренери для воротарів, з фізпідготовки, для нападників і багато інших фахівців, то має бути психолог.

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Завдання не в тому, щоб посадити гравців на червоний диван і насильно тримати там, більшість з них все одно не робитимуть так. Для мене головне – допомогти гравцям зрозуміти, що голова має допомагати тілу, а не працювати проти нього.

Футболісти та всі у нашій команді мають правильно думати. Коли йдеться про футбол, розумієш, що все є в голові", – цитує Рангніка The Sun.

Нагадаємо, після 15-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 6-й сходинці турнірної таблиці.

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