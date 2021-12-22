Ральф Рангнік завершує формування свого штабу для роботи в Манчестер Юнайтед.

Черговим поповненням "червоних дияволів" став Юен Шарп, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рангнік обговорив з батьком Холанда перехід форварда в Манчестер Юнайтед

Раніше 29-річний шотландець працював в нью-йоркському РБ і Торонто. Шарп виконуватиме функції аналітика. Рангнік запрошував фахівця у московський Локомотив, а тепер і в МЮ.

Нагадаємо, контракт Рангніка з манкуніанцями розрахований лише до кінця сезону, а потім він повинен перейти на роль асистента.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій