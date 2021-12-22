Рангнік запросив ще одного помічника у свій штаб – Манчестер Юнайтед продовжує "грабувати" московський Локомотив
22:10 - Читать на русском
Ральф Рангнік завершує формування свого штабу для роботи в Манчестер Юнайтед.
Черговим поповненням "червоних дияволів" став Юен Шарп, повідомляє офіційний сайт клубу.
Рангнік обговорив з батьком Холанда перехід форварда в Манчестер Юнайтед
Раніше 29-річний шотландець працював в нью-йоркському РБ і Торонто. Шарп виконуватиме функції аналітика. Рангнік запрошував фахівця у московський Локомотив, а тепер і в МЮ.
Нагадаємо, контракт Рангніка з манкуніанцями розрахований лише до кінця сезону, а потім він повинен перейти на роль асистента.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter