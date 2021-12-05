Керманич англійського Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік із перемоги розпочав свою кар'єру на Олд Траффорд. Манкуніанці вдома в рамках 15-го туру Прем'єр-ліги мінімально здолали лондонський Крістал Пелас.

62-річний фахівець – перший німецький тренер із перемогою в першому матчі АПЛ, повідомляє Opta Sports.

Гол Фреда в другому таймі зробив дебют Рангніка унікальним. Раніше п'ятеро його співвітчизників не змогли взяти 3 очки на старті роботи в чемпіонаті Англії. Зокрема, досягнення не підкорилося Феліксу Магату, Юргену Клоппу, Яну Зіверту, Даніелю Фарке та Томасу Тухелю.

Перемога над Пелас дозволила МЮ піднятися на 6-те місце в АПЛ. До зони Ліги чемпіонів лише 3 очки.

Манчестер Юнайтед переміг Крістал Пелас у дебютному матчі під керівництвом Рангніка, Тоттенхем розгромив Норвіч