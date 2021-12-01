Новий коуч "червоних дияволів" Ральф Рангнік починає освоюватись у Манчестері, де працюватиме найближчі роки.

Вперше після призначення головним тренером німецький фахівець завітав на Олд Траффорд. Разом із Ральфом на стадіоні манкуніанців був присутній Джон Мерто, спортивний директор Манчестер Юнайтед.

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Наразі Рангнік до виконання своїх обов'язків не може приступити через вирішення питань, пов'язаних із бюрократією. Відтак, на матч проти Арсенала (2-го грудня) "червоних дияволів" точно виведе виконувач обов'язків Майкл Каррік, а німець спостерігатиме з трибун.

Нагадаємо, Ральфа Рангніка призначили керманичем до кінця сезону 2021/22. Опісля він два роки виконуватиме роль консультанта у Манчестер Юнайтед.

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