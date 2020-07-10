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Рангнік визначився з пріоритетним трансфером Мілана

13:19 - Читать на русском
Рангнік визначився з пріоритетним трансфером Мілана
Домінік Собослай

Ральф Рангнік активно планує власну діяльність в італійському клубі та вже працює над підсиленням.

Рангніка давно сватають у Мілан – за інформацією преси, він не лише очолить команду в статусі головного тренера, а й отримає функції технічного директора. Німецький фахівець нібито вже планує трансфери клубу.

Першим у шортлисті Мілана йде Домінік Собослай, інформує журналіст Ніколо Скіра. Угорський хавбек – головна ціль Ральфа Рангніка, який дуже добре знайомий з можливостями молодого гравця.

Собослай розкішно відіграв за Зальцбург після карантину, став чемпіоном Австрії та отримав нагороду найкращому гравцю тамтешньої Бундесліги.

У контракті угорця із Зальцбургом прописана клаусула – 24 мільйони євро. Щоправда, Мілану доведеться витримати серйозну конкуренцію за 19-річного Домініка. За ним також полюють ПСЖ, Арсенал і Наполі.

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Теги
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