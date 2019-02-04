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Рангнік виступив проти переходу Вернера в Ліверпуль, навівши приклад Кейта

12:01 206 Читать на русском
Рангнік виступив проти переходу Вернера в Ліверпуль, навівши приклад Кейта
Набі Кейта та Тімо Вернер / Фото РБ Лейпциг

Головний тренер РБ Лейпциг Ральф Рангнік намагається переконати форварда клубу Тімо Вернера не переходити в Ліверпуль.

"В Лейпцигу Кейта був прекрасним гравцем, а в Ліверпулі у нього до сих пір складності. Поки він не той футболіст, яким був тут. Для Вернера повинно бути правильне середовище, що він і має в Лейпцигу", – цитує Рангніка Buli News.

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Нагадаємо, Набі Кейта перейшов з Лейпцига в Ліверпуль влітку 2018-го, а зараз мерсисайдці полюють на форварда німецького клубу Тімо Вернера.

В поточному сезоні Бундесліги форвард збірної Німеччини провів 19 матчів, в яких відзначився 11-ма голами на 2-ма асистами.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

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