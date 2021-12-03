Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік запевнив, що не буде відразу пхатися у трансферні справи клубу.

У пресі ходили чутки, що німця нагородять 10 млн фунтів, якщо він посприяє переїзду Ерлінга Холанда на Олд Траффорд.

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"Авжеж. 10 млн за Холанда, ще 10 за Кімміха, ще 10 за Лєвандовскі і ще 10 за Мбаппе. Вочевидь, це абсолютний нонсенс. У моєму контракті таких пунктів немає", – цитує жарт Рангніка інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, німець погодився очолити МЮ до кінця сезону, а потім на 2 роки повинен отримати посаду консультанта.

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