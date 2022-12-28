"Мені абсолютно не сподобалася наша сьогоднішня гра. Ми намагаємося краще контролювати гру, але сьогодні ми її не контролювали, за винятком кількох моментів. Вся справа в енергійності, фізиці, тому, хто виграє підбирання, і в переході з оборони в атаку. У всіх цих аспектах ми сьогодні не були на висоті.

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Найсерйознішою нашою проблемою були втрати, невимушені помилки, коли ми володіли м'ячем. Ми віддали їм надто багато м'ячів. Навіть у другому таймі, коли ми зрівняли рахунок, а у них було 2-3 травмованих, ми не особливо контролювали гру та ухвалювали хибні рішення у важливі моменти, у цьому вся справа.

Ми можемо грати краще. Я знаю, що футболісти можуть грати краще, ніж сьогодні. Але ми маємо стабільно показувати це на полі, якщо хочемо набрати очки у двох наступних домашніх зустрічах", – цитує Рангніка офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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