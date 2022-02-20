"Зі мною МЮ виграв 6 матчів АПЛ, чотири рази зіграв унічию та один раз програв. З того часу стало очевидно, що команда розвивалася, що ми контролюємо якщо не 90 хвилин матчу, то більшу його частину. Ми домінуємо у матчах.

"Не я збирав цю команду", – Рангнік намагається вгамувати конфлікт у роздягальні Манчестер Юнайтед

Для мене очевидно, що гравці при регулярному спілкуванні почуваються впевнено на полі. Ми побачили певні покращення протягом останніх тижнів та місяців, але в майбутньому ще є місце для більшого прогресу", – цитує Рангніка The Guardian.

Після 25-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 4-й сходинці. В 1/8 фіналу ЛЧ манкуніанці зустрінуться з Атлетіко.

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