Рангнік став другим тренером в історії Манчестер Юнайтед, який стартував з двох "сухих" перемог
Новоспечений наставник МЮ Ральф Рангнік вже вписав своє ім'я в історію клубу.
Манчестер Юнайтед мінімально обіграв Норвіч (1:0) в рамках 16-го туру АПЛ. З таким же рахунком завершився поєдинок манкуніанців у попередньому турі проти Крістал Пелас.
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Таким чином Ральф Рангнік став другим тренером в історії Юнайтед, який здобув дві "сухі" перемоги у дебютних поєдинках АПЛ. Востаннє це вдавалось Джеймсу Ернесту Менгналу ще у далекому 1903-му.
Після 16-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці.
Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді, МЮ виграв у другому матчі з Рангніком