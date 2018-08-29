Рангнік: РБ Лейпцигу необхідно обіграти Зорю

Головний тренер РБ Лейпцига Ральф Рангнік поділився очікуваннями напередодні матчу раунду плей-офф Ліги Європи проти луганської Зорі.

"Зрозуміло, що завтра ми повинні виграти. Зоря буде грати від оборони, акцентуючи увагу на стандартах і контратаках. Тому ми повинні уникати стандартних положень, обережно та виважено діючи в захисті.

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І навпаки, ми повинні інтенсивно зіграти в атаці і змусити противника допускати помилки. Потрібно створювати небезпеку біля воріт суперника і намагатися диктувати темп гри.

Ми зробимо все можливе, щоб виграти домашню гру і пробитися в груповий етап Ліги Європи. Йдеться про спортивні амбіції. Ми хочемо продовжувати грати на міжнародному рівні. Нам хочеться отримати додатковий досвід у Європі", – цитує Рангніка офіційний сайт РБ Лейпцига.

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