"Я не сумніваюся в тому, що він досягне успіху, стане одним з найкращих гравців у найближчі два-три роки. Можливо, йому знадобиться кілька тижнів, щоб налагодити зв'язки. Я намагався переконати його приєднатися до нас у РБ Лейпциг, але він був повністю відданий Байєру.

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Він – один з тих гравців, у яких я не бачу недоліків. Це тип сучасного Йохана Кройфа, він може забивати голи і роздавати асисти. Хаверц може грати "дев'ятку" чи "дев'ятку з половиною". Я не бачу його вінгером, але в центральній частині поля він надзвичайно цінний. Я не сумніваюся, що цей трансфер буде історією успіху Челсі та Кая", – запевнив Рангнік в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Челсі віддав Байєру за Хаверца космічні 80 млн євро. Новачок вже провів за "пенсіонерів" 3 матчі та відзначився 3 голами (хет-трик проти Барнслі).

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