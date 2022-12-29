"Звичайно, команда ще не показує того, що я хочу бачити. Будь-який амбітний тренер – і тут немає різниці між мною та іншим – хоче прогресувати якнайшвидше. Але для цього потрібні тренування.

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Ми майже повністю відновилися після спалаху COVID-19, але нормально потренуватися не виходило. З іншого боку, на двох-трьох заняттях команда виглядала чудово, тому матч проти Ньюкасла (1:1) став неприємним сюрпризом – у плані наших швидкостей, темпу гри та фізичного стану", – цитує Рангніка ВВС.

Нагадаємо, свій наступний матч МЮ проведе 30 грудня, приймаючи Бернлі.

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