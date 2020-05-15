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Рангнік отримає в Мілані нову посаду, а тренером хоче зробити Нагельсманна, – GdS

10:29 278 Читать на русском
Рангнік отримає в Мілані нову посаду, а тренером хоче зробити Нагельсманна, – GdS
Нагельсманн і Рангнік

Німецький фахівець Ральф Рангнік перебудовуватиме Мілан не самотужки, а з талановитим земляком.

Ральф Рангнік стане новим технічним директором Мілана, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Раніше його називали фаворитом на посаду головного тренера клубу, однак тепер йдеться про те, що досвідчений фахівець відповідатиме за глобальну перебудову "россонері".

А головним тренером Мілана, за інформацією джерела, Рангнік хоче зробити Юліана Нагельсманна. Ральф дуже цінує талант молодого коуча, тому готовий покласти на нього реформацію гри італійської команди. Всі зміни заплановані з нового сезону – у поточному з Міланом допрацює Стефано Піолі.

Рангнік зробив усе можливе, щоб запросити Нагельсманна в структуру РБ. У минулому сезоні він сам очолював Лейпциг, щоб притримати місце наставника для 32-річного Юліана та закласти команді фундамент.

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Теги
Італія Мілан Мілан Юліан Нагельсманн Юліан Нагельсман Ральф Рангнік Ральф Рангнік
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