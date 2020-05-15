Рангнік отримає в Мілані нову посаду, а тренером хоче зробити Нагельсманна, – GdS

Німецький фахівець Ральф Рангнік перебудовуватиме Мілан не самотужки, а з талановитим земляком.

Ральф Рангнік стане новим технічним директором Мілана, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Раніше його називали фаворитом на посаду головного тренера клубу, однак тепер йдеться про те, що досвідчений фахівець відповідатиме за глобальну перебудову "россонері".

А головним тренером Мілана, за інформацією джерела, Рангнік хоче зробити Юліана Нагельсманна. Ральф дуже цінує талант молодого коуча, тому готовий покласти на нього реформацію гри італійської команди. Всі зміни заплановані з нового сезону – у поточному з Міланом допрацює Стефано Піолі.

Рангнік зробив усе можливе, щоб запросити Нагельсманна в структуру РБ. У минулому сезоні він сам очолював Лейпциг, щоб притримати місце наставника для 32-річного Юліана та закласти команді фундамент.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – найперспективніший тренер Європи