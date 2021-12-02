Рангнік отримає солідний бонус за підписання Холанда в Манчестер Юнайтед
12:29 - Читать на русском
Боси Манчестер Юнайтед зроблять додаткову мотивацію для новоспеченого тренера Ральфа Рангніка.
Ральфа Рангнік отримає близько 10 млн євро, якщо фахівцю вдасться переконати Ерлінга Холанда приєднатись до Манчестер Юнайтед, повідомляє Bild.
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Нинішня зірка Борусії Д знає Рангніка з часів своїх виступів за Зальцбург, де німець перебував на посаді спортивного директора. Наразі портал Transfermarkt зараз оцінює Ерлінга у космічні 150 млн євро.
Окрім Юнайтед, послугами Холанда активно цікавляться ПСЖ та Манчестер Сіті.
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