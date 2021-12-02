Ральфа Рангнік отримає близько 10 млн євро, якщо фахівцю вдасться переконати Ерлінга Холанда приєднатись до Манчестер Юнайтед, повідомляє Bild.

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Нинішня зірка Борусії Д знає Рангніка з часів своїх виступів за Зальцбург, де німець перебував на посаді спортивного директора. Наразі портал Transfermarkt зараз оцінює Ерлінга у космічні 150 млн євро.

Окрім Юнайтед, послугами Холанда активно цікавляться ПСЖ та Манчестер Сіті.

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