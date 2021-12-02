Рангнік отримав дозвіл на роботу в Манчестер Юнайтед – відома дата дебюту нового тренера
2 грудня 14:35 - Читать на русском
Німецький фахівець Ральф Рангнік узгодив усі бюрократичні питання.
завершено
44’ Бруну Фернандеш
Еміль Сміт-Роу 17’
Мартін Едегор 55’
17’ Еміль Сміт-Роу
44’ Бруну Фернандеш
55’ Мартін Едегор
Манчестер Юнайтед вийде з новим тренером на чолі вже у поєдинку проти Крістал Пелас, який запланований на 5 грудня, повідомляє журналіст Саймон Стоун у Twitter.
Рангнік отримає солідний бонус за підписання Холанда в Манчестер Юнайтед
Ральф Рангнік вже отримав усі документи для роботи, але у сьогоднішній зустрічі проти Арсенала манкуніанцями ще керуватиме Майкл Каррік.
Нагадаємо, німецький фахівець очолив "червоних дияволів" до кінця сезону. Після 13-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 10-й сходинці.
Пуккі присоромлює Роналду з Кейном, найбагатший клуб планети вилітає, похмілля легендарного чемпіона АПЛ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter