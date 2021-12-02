Манчестер Юнайтед вийде з новим тренером на чолі вже у поєдинку проти Крістал Пелас, який запланований на 5 грудня, повідомляє журналіст Саймон Стоун у Twitter.

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Ральф Рангнік вже отримав усі документи для роботи, але у сьогоднішній зустрічі проти Арсенала манкуніанцями ще керуватиме Майкл Каррік.

Нагадаємо, німецький фахівець очолив "червоних дияволів" до кінця сезону. Після 13-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 10-й сходинці.

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