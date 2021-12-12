"Це була напружена гра, важка. Нам є що покращувати. Моментами ми грали добре, моментами – ні: втрачали інтенсивність, не було агресивності, як у Норвіча. Зрештою добре, що відіграли на нуль.

Рангнік став другим тренером в історії Манчестер Юнайтед, який стартував з двох "сухих" перемог

Дякую Давіду Де Хеа, який здійснив 3-4 неймовірних сейви у другому таймі. Це було дуже важливо. У трьох очках є найбільша заслуга саме Де Хеа", – заявив Рангнік після матчу в коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, долю зустрічі вирішив єдиний м'яч Кріштіану Роналду, який був забитий наприкінці з пенальті. Перемога дозволила МЮ піднятись на 5 сходинку АПЛ.

Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді, МЮ виграв у другому матчі з Рангніком