Рангнік обрав найкращого гравця матчу з Норвічем – це не Роналду, який забив переможний м'яч
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік лаконічно підсумував зустріч 16-го туру АПЛ проти Норвіча (1:0).
"Це була напружена гра, важка. Нам є що покращувати. Моментами ми грали добре, моментами – ні: втрачали інтенсивність, не було агресивності, як у Норвіча. Зрештою добре, що відіграли на нуль.
Рангнік став другим тренером в історії Манчестер Юнайтед, який стартував з двох "сухих" перемог
Дякую Давіду Де Хеа, який здійснив 3-4 неймовірних сейви у другому таймі. Це було дуже важливо. У трьох очках є найбільша заслуга саме Де Хеа", – заявив Рангнік після матчу в коментарі клубній прес-службі.
Нагадаємо, долю зустрічі вирішив єдиний м'яч Кріштіану Роналду, який був забитий наприкінці з пенальті. Перемога дозволила МЮ піднятись на 5 сходинку АПЛ.
Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді, МЮ виграв у другому матчі з Рангніком