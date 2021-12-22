Фахівець розуміє, що конкуренція за норвежця дуже висока, але хоче, щоб клуб до останнього боровся за зіркового форварда.

Борусія Д викликала Холанда на доленосну зустріч – норвежець повинен назвати свій пріоритетний клуб

За інформацією Manchester Evening News, Рангнік провів розмову з Альфон-Інге Холандом – батьком футболіста. Вони підтримують дружні взаємини ще з часів переходу Ерлінга у австрійський Зальцбург, коли Ральф Рангнік був куратором системи Ред Булл.

Нагадаємо, наступного літа у контракті Ерлінга Холанда з дортмундською Борусією стане активна опція викупу. Охочим викупити норвежця доведеться заплатити лише 75 млн євро. За таких умов ключовим стане вибір самого футболіста.

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