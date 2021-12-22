Рангнік обговорив з батьком Холанда перехід форварда в Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік хоче привести на Олд Траффорд Ерлінга Холанда.
Фахівець розуміє, що конкуренція за норвежця дуже висока, але хоче, щоб клуб до останнього боровся за зіркового форварда.
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За інформацією Manchester Evening News, Рангнік провів розмову з Альфон-Інге Холандом – батьком футболіста. Вони підтримують дружні взаємини ще з часів переходу Ерлінга у австрійський Зальцбург, коли Ральф Рангнік був куратором системи Ред Булл.
Нагадаємо, наступного літа у контракті Ерлінга Холанда з дортмундською Борусією стане активна опція викупу. Охочим викупити норвежця доведеться заплатити лише 75 млн євро. За таких умов ключовим стане вибір самого футболіста.
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