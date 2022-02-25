"Аж надто сумна ситуація. Думаю, у всіх приблизно однакові думки щодо цього. Просто неймовірно, що у Європі йде війна. Рішення, яке ухвалив УЄФА, було неминучим, воно правильне.

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Мені здається, у всіх одна і та ж думка про те, що відбувається. Це людська катастрофа для причетних. Це просто жахлива ситуація, що дуже сумно. Я дуже-дуже сподіваюсь, що політики у всьому світі допоможуть розрядити ситуацію і покінчити з тим, що там відбувається.

Зараз, наскільки я можу судити, ситуація в Росії і Москві досі безпечна, але це не змінює ситуацію, що вкрай сумно. Коли я дивлюсь телевізор вранці та ввечері, то не можу повірити у те, що бачу там", – цитує Рангніка Manchester Evening News.

Нагадаємо, німецький фахівець перед приходом у Манчестер Юнайтед менше пів року працював у московському Локомотиві на посаді директора зі спорту та комунікацій.

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