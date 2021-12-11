"Гравці повинні хотіти грати та залишатися у великому клубі, такому як Манчестер Юнайтед. Якщо гравець не хоче грати за такий клуб у середньостроковій чи довгостроковій перспективі, я не думаю, що має сенс переконувати його змінити свою думку.

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Це великий клуб із фантастичними вболівальниками. Не думаю, що когось у клубі будь-коли треба було вмовляти залишитися", – цитує Рангніка прес-служба манкуніанців.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду розчарований політикою Манчестер Юнайтед та розглядає можливість перейти в Реал посеред сезону. Також хочуть покинути Олд Траффорд двоє французів – Антоні Марсьяль та Поль Погба.

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