Новий керманич англійського Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік зібрався обговорити потенційний переїзд на Олд Траффорд свого підопічного в РБ Лейпциг, а нині – нападника лондонського Челсі Тімо Вернера.

Німецький менеджер "червоних дияволів" готовий організувати трансфер, стверджує журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

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Переїзд Вернера до Манчестера може відбутися влітку 2022-го. Посприяти переходу форварда повинна не тільки спільна робота з Рангніком в РБ Лейпциг, а й добрі взаємини нового керманича МЮ з головним тренером Челсі Томасом Тухелем. Рангнік готовий перезапустити кар'єру співвітчизника.

До слова, в нинішньому сезоні Тімо Вернер провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Його трансфер коштував "синім" 53 млн євро.

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