"Клопп подзвонив мені ще до того, як очолив Майнц. Я тоді працював в Ульмі. Юрген спитав мене, яку зарплатню просити. Я йому відповів.

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У Клоппа тоді ще не було агента. У якомусь сенсі я ним був, адже порадив йому, що він має просити. У відповідь Клопп сказав: "А ти не думаєш, що це занадто багато?". Зрештою, я переконаний, що він отримав те, що хотів.

Я не дзвонив Юргену щодо переїзду на Олд Траффорд, але ми знаємо один одного з 1997 року. Я не був його наставником – це був тренер на ім'я Вольфганг Франк. Ми поважаємо один одного, і це продовжуватиметься", – цитує Рангніка The Mirror.

Зауважимо, перша очна зустріч німецьких фахівців запланована на 19 лютого наступного року, коли Ліверпуль прийматиме Манчестер Юнайтед.

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