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Рангнік: Будемо вирішувати завдання через тиждень

00:13 167 Читать на русском
Рангнік: Будемо вирішувати завдання через тиждень
Ральф Рангнік / Reuters

Головний тренер німецького РБ Лейпциг Ральф Рангнік поділився емоціями після поєдинку з луганською Зорею (0:0) у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Якщо говорити загалом, то задоволений грою команди. Могли забити кілька голів, але в нас є ще матч-відповідь. І намагатимемося вирішити питання через тиждень.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Упродовж усієї гри команди створювала багато небезпечних моментів. Не вдалося забити, але я був здивований, що команда зіграла так багато матчів, а мої гравці були такі швидкі на полі. Сподіваюся, що такими ж вони будуть і на старті чемпіонату.

Не можу сказати, що арбітр судив у чийсь бік. А червона картка червонішою бути не може бути. Та загалом нічого суперечливого особливо не було", – цитує Рангніка Sport Arena.

Нагадаємо, що Зоря зуміла втримати нічию, незважаючи на те, що грала в меншості з 17-ї хвилини – дивіться відеоогляд матчу. Також стало відомо, що Вернидуб сказав Лєднєву після вилучення на старті поєдинку.

Ліга ЄвропиКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Зоря - РБ Лейпциг: Четвер 23 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
0 : 0
РБ Лейпциг
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РБ Лейпциг РБ Лейпциг Зоря - РБ Лейпциг Ліга Європи Ральф Рангнік Ральф Рангнік
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