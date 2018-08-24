Рангнік: Будемо вирішувати завдання через тиждень

Головний тренер німецького РБ Лейпциг Ральф Рангнік поділився емоціями після поєдинку з луганською Зорею (0:0) у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Якщо говорити загалом, то задоволений грою команди. Могли забити кілька голів, але в нас є ще матч-відповідь. І намагатимемося вирішити питання через тиждень.

Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі Європи

Упродовж усієї гри команди створювала багато небезпечних моментів. Не вдалося забити, але я був здивований, що команда зіграла так багато матчів, а мої гравці були такі швидкі на полі. Сподіваюся, що такими ж вони будуть і на старті чемпіонату.

Не можу сказати, що арбітр судив у чийсь бік. А червона картка червонішою бути не може бути. Та загалом нічого суперечливого особливо не було", – цитує Рангніка Sport Arena.

Нагадаємо, що Зоря зуміла втримати нічию, незважаючи на те, що грала в меншості з 17-ї хвилини – дивіться відеоогляд матчу. Також стало відомо, що Вернидуб сказав Лєднєву після вилучення на старті поєдинку.