Едінсон Кавані не є основним форвардом у Манчестер Юнайтед – в поточному сезоні 34-річний уругваєць вийшов на поле у 10-ти матчах (408 хвилин) і забив 2 голи. Його контракт завершується влітку, але вже у січні нападник може перебратися в інший клуб – мова йде, зокрема, про Барселону і Корінтіанс.

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Але не виключено, що Кавані таки дограє сезон в МЮ. Принаймні, Ральф Рангнік хоче зберегти досвідченого форварда.

"Напевно, немає такого гравця, з яким я за останні кілька тижнів розмовляв частіше, ніж з Едінсоном. Ще з першого дня я сказав йому, що він є важливим футболістом для мене. Його професіоналізм і етика вражають, і я сказав йому, що дуже хочу, щоб він залишився до кінця сезону. Він знає, що я ціную його. Так, можливо, Кавані хотів би піти, але я його не відпущу. Більше того, я хотів би мати ще одного такого гравця.

Звісно, у Манчестер Юнайтед є гравці, які хочуть перейти в інший клуб. Можливо, у нас забагато футболістів, але ми граємо в кількох турнірах і варто враховувати ще й COVID.

Що стосується Марсьяля, то я розумію, що він хоче грати. Він прагне продовжити кар'єру в іншому місці, але потрібно проаналізувати всі варіанти. Питання не тільки в тому, що хоче він, але й у тому, які клуби ним цікавляться. Тож ми повинні почекати", – цитує Рангніка Mirror.

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