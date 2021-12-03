"Коли я вперше почав тренувати – очолив Вікторію з мого рідного Бакнанга – ми грали проти київського Динамо Валерія Лобановського. Я сам був на полі (з 1983 по 1985 рік Рангнік був граючим тренером Вікторії – прим.) і потім багато разів розповідав цю історію: через 10 хвилин я почав рахувати гравців на полі, бо мені здавалося, що у них на одного-двох футболістів більше.

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Після матчу я поговорив з Лобановським через перекладача, і мені сказали, що вони тренуються щодня, кожного разу тиснучи по всьому полю. Тож я пішов дивитися на тренування Динамо і з того моменту зрозумів, чому вони так грають. Я зрозумів, що це можливо, якщо послідовно працювати над цим щодня на тренуваннях", – поділився Рангнік в інтерв'ю офіційному сайту Манчестер Юнайтед.

Додамо, що німецький фахівець у інтерв'ю прес-службі клубу назвав трьох тренерів, які найбільше вплинули на нього. Окрім Лобановського, Рангнік відзначив Хельмута Гроса та Арріго Саккі.

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