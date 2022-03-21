Сабах на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Рангеля до кінця сезону. Форвард виступатиме за нову команду під 73 номером.

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Азербайджанський клуб не повідомляє про умови трансферу – скоріш за все, Рангель перебрався до Сабаха на правах оренди до кінця сезону, після чого має повернутись до Ворскли.

Нагадаємо, футболісти чемпіонату України отримали дозвіл від ФІФА приєднатись до клубів з інших країн через війну – по завершенні сезону вони мають повернутись назад.

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