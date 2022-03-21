Рангель офіційно покинув Ворсклу та перебрався в Сабах
Нападник Ворскли Лукас Рангель знайшов новий клуб до кінця сезону.
Сабах на своєму офіційному сайті повідомив про прихід Рангеля до кінця сезону. Форвард виступатиме за нову команду під 73 номером.
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Азербайджанський клуб не повідомляє про умови трансферу – скоріш за все, Рангель перебрався до Сабаха на правах оренди до кінця сезону, після чого має повернутись до Ворскли.
Нагадаємо, футболісти чемпіонату України отримали дозвіл від ФІФА приєднатись до клубів з інших країн через війну – по завершенні сезону вони мають повернутись назад.
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