toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АТАЛАНТА - ШАХТАР ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рамосу підкорилось чергове досягнення у Лізі чемпіонів

10:46 221 Читать на русском
Рамосу підкорилось чергове досягнення у Лізі чемпіонів
Серхіо Рамос / Фото з відкритих джерел

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос продовжує бити рекорди і встановлювати особисті досягнення.

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

Капітан "вершкових" Серхіо Рамос став другим захисником в історії Ліги чемпіонів, який забивав в 10 розіграшах головного єврокубкового турніру, повідомляє OptaJoe.

Серхіо Рамос повторив неймовірний рекорд Роберто Карлоса

Захисник "галактікос" відзначився на 55 хвилині в матчі Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге (2:2). Таким чином іспанець став другим захисником, який забивав голи в 10 розіграшах турніру. Раніше аналогічне досягнення записав на свій рахунок захисник Барселони Жерар Піке.

Реал після двох турів набрав 1 очко і посідає останнє, 4-е місце, в групі А. Брюгге – на другому місці. Суперниками іспанського та бельгійського клубів по групі є французький ПСЖ і турецький Галатасарай.

Реал встановив історичний антирекорд в Лізі Чемпіонів – подвиг екс-форварда Зорі та слід Динамо у порятунку мадридців

blog_ava
Аталанта – Шахтар: неймовірний камбек імені запасних, безумство VAR, два обличчя Пятова та ефектний Маліновський
00:49
20692
Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Брюгге Реал Мадрид Реал Мадрид Брюгге Брюгге Жерар Піке Жерар Піке Серхіо Рамос Серхіо Рамос Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
24
хв
Барселона
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук