Рамосу підкорилось чергове досягнення у Лізі чемпіонів

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос продовжує бити рекорди і встановлювати особисті досягнення.

Капітан "вершкових" Серхіо Рамос став другим захисником в історії Ліги чемпіонів, який забивав в 10 розіграшах головного єврокубкового турніру, повідомляє OptaJoe.

Серхіо Рамос повторив неймовірний рекорд Роберто Карлоса

Захисник "галактікос" відзначився на 55 хвилині в матчі Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге (2:2). Таким чином іспанець став другим захисником, який забивав голи в 10 розіграшах турніру. Раніше аналогічне досягнення записав на свій рахунок захисник Барселони Жерар Піке.

Реал після двох турів набрав 1 очко і посідає останнє, 4-е місце, в групі А. Брюгге – на другому місці. Суперниками іспанського та бельгійського клубів по групі є французький ПСЖ і турецький Галатасарай.

Реал встановив історичний антирекорд в Лізі Чемпіонів – подвиг екс-форварда Зорі та слід Динамо у порятунку мадридців