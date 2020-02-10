"Рамосе, здохни", – фанати Осасуни влаштували пекло капітану Реала, який ледь не зламав ногу супернику

Захисник Реала Серхіо Рамос зіткнувся з шаленим тиском трибун у матчі 23 туру Прімери проти Осасуни (4:1).

Вболівальники памплонців не приховували свого обурення діями капітана "вершкових", інформує Marca.

Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

В одному з епізодів Рамос вкрай грубо зіграв проти хавбека Осасуни Рубена Гарсії, однак арбітр обмежився жовтою карткою. До цього Рамос не знехтував можливістю навмисне спровокувати фанатів суперника, святкуючи свій гол. Розплата прийшла негайно – вболівальники Осасуни кинули в оборонця запальничку, вигукуючи "Рамосе, здохни".

Нагадаємо, саме гол капітана дозволив Реалу вийти вперед після провального початку матчу.

Реал на класі розгромив Осасуну та закріпив лідерство в Ла Лізі

Esta entrada de Sergio Ramos es con 1-0 a favor de Osasuna. El VAR, dice el protocolo, entra para tarjetas rojas. Se ve que en esta acción estaban jugando al Fortnite.



El capitán blanco, después, marcó el 1-2.



Lo del manejo de la tecnología es una vergüenza. pic.twitter.com/CStqPGJURX — Domingo Ortiz (@Domingortiz) February 9, 2020