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"Рамосе, здохни", – фанати Осасуни влаштували пекло капітану Реала, який ледь не зламав ногу супернику

07:30 1360 Читать на русском
"Рамосе, здохни", – фанати Осасуни влаштували пекло капітану Реала, який ледь не зламав ногу супернику
Серхіо Рамос / Твіттер Реала

Захисник Реала Серхіо Рамос зіткнувся з шаленим тиском трибун у матчі 23 туру Прімери проти Осасуни (4:1).

14’ Унаї Гарсія
 
Іско 34’
Серхіо Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йовіч 90+2’
14’ Унаї Гарсія
34’ Іско
38’ Серхіо Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йовіч

Вболівальники памплонців не приховували свого обурення діями капітана "вершкових", інформує Marca.

Осасуна – Реал – 1:4 – відео голів та огляд матчу

В одному з епізодів Рамос вкрай грубо зіграв проти хавбека Осасуни Рубена Гарсії, однак арбітр обмежився жовтою карткою. До цього Рамос не знехтував можливістю навмисне спровокувати фанатів суперника, святкуючи свій гол. Розплата прийшла негайно – вболівальники Осасуни кинули в оборонця запальничку, вигукуючи "Рамосе, здохни".

Нагадаємо, саме гол капітана дозволив Реалу вийти вперед після провального початку матчу.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Осасуна - Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Осасуна Осасуна футбольні фанати
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