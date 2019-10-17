Рамос зворушливо присвятив вихід збірної Іспанії на Євро-2020 Луїсу Енріке

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос пригадав колишнього тренера "Фурії Рохи" після матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Швеції (1:1).

Іспанія змогла достроково кваліфікуватись у фінальну частину Євро-2020. Серхіо Рамос присвятив цю подію Луїсу Енріке, який розпочав з "Фурією Рохою" шлях квалфікації.

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"Це для вас, Луїс!" – написав Рамос в instagram під відповідним фото.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолив збірну Іспанії влітку 2018-го. В червні фахівець покинув посаду, мотивуючи це сімейними обставинами, а через кілька місяців померла його 9-річна донька, яка довго боролась з важкою хворобою.

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