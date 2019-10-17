toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Рамос зворушливо присвятив вихід збірної Іспанії на Євро-2020 Луїсу Енріке

06:00 338 Читать на русском
Рамос зворушливо присвятив вихід збірної Іспанії на Євро-2020 Луїсу Енріке
Серхіо Рамос та Луїс Енріке / Фото Evening Standard

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос пригадав колишнього тренера "Фурії Рохи" після матчу кваліфікації до Євро-2020 проти Швеції (1:1).

50’ Маркус Берг
 
Родріго Морено 90+2’
50’ Маркус Берг
90+2’ Родріго Морено

Іспанія змогла достроково кваліфікуватись у фінальну частину Євро-2020. Серхіо Рамос присвятив цю подію Луїсу Енріке, який розпочав з "Фурією Рохою" шлях квалфікації.

Шевченко підтримав Луїса Енріке, який втратив 9-річну доньку

"Це для вас, Луїс!" – написав Рамос в instagram під відповідним фото.

Нагадаємо, Луїс Енріке очолив збірну Іспанії влітку 2018-го. В червні фахівець покинув посаду, мотивуючи це сімейними обставинами, а через кілька місяців померла його 9-річна донька, яка довго боролась з важкою хворобою.

Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відбору

blog_ava
Ребров: Я впевнений, що Шевченко скоро очолить серйозний футбольний клуб
08:26
661
Теги
Євро-2020 Серхіо Рамос Серхіо Рамос Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке Швеція - Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
22
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук